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🔴 بعد ريبيري رافينها وروبن في قطار الإنتظار
2018/05/08 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بعد ان تم التجديد لريبيري لموسم جديد فقد اصبح في قطار الانتظار كلا من روبن ورافينها اللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري فهل يجدد لهما البايرن ؟

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