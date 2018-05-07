🔴 بعد ريبيري رافينها وروبن في قطار الإنتظار

2018/05/08 | 00:10

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هاي كورة – بعد ان تم التجديد لريبيري لموسم جديد فقد اصبح في قطار الانتظار كلا من روبن ورافينها اللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري فهل يجدد لهما البايرن ؟

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