2018/05/08 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر قدم خالد جلال، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك الشكر لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، عقب تصريحاته حول مستقبل المدير الفني مع الزمالك في الفترة القادمة.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي، أعلن استمرار خالد جلال في منصبه الموسم المقبل، بعد نجاحه في الوصول بالفريق إلى نهائي كأس مصر على حساب الإسماعيلي، والفوز على الأهلي في الدوري.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: "أشكر مرتضى منصور، ومجلس إدارة الزمالك على ثقتهم، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف المشرف على قطاع الكرة في الفريق".

وأردف: "أتمنى من الله نكمل المهمة ونحقق الكأس فنحن لم نقدم شيئاً حتى الآن، شرف لي أن انجح في خلال تلك الفترة القصيرة في إقناع مجلس إدارة الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلاً: "اعتذار الزمالك للمدير الفني جروس، واستمراري مع الزمالك هو تاج على رأسي".

وقاد جلال الزمالك إلى الوصول لنهائي كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف لهدف في قبل نهائي البطولة، على ملعب برج العرب.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد جلال: ما فعله مجلس الزمالك تاج على رأسي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد جلال: ما فعله مجلس الزمالك تاج على رأسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).