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من ننتخب؟ من أي قائمة ننتخب؟
2018/05/08 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعدما تناولت في المقالة السابقة «هل نقاطع؟ هل ننتخب؟» سؤال ما إذا علينا أن نشارك في الانتخابات أو أن نقاطعها، أريد أن أتناول السؤال الأهم، ألا هو إذا ما قررنا أن ندلي بأصواتنا، فمن الذي يستحق أن نعطيه صوتنا وثقتنا؟ في كل الأحوال يجب ألا نكتفي بالنظر إلى المرشح، دون النظر إلى انتمائه الحزبي إذا … من ننتخب؟ من أي قائمة ننتخب؟

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