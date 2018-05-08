بالصور..ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ كريم الخاقاني

2018/05/08 | 00:15

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الحاج ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ (كريم الخاقاني) الى مثواه الى الرحمة و جنات الخلد ابا فاطمة.

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