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بالصور..ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ كريم الخاقاني
2018/05/08 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الحاج ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ (كريم الخاقاني) الى مثواه الى الرحمة و جنات الخلد ابا فاطمة.

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