الداخلية: القبض على قاتل {زرزور} والجريمة جنائية

2018/05/08 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على قاتل المرشح عن ائتلاف الوطنية {فاروق زرزور} في محافظة نينوى الأثنين.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نود أن نبين ان قوات الشرطة في نينوى وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة العميد الركن {حمد نامس الجبوري} وعدد من المحققين الاكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح للإنتخابات المجنى عليه وبعد التعمق في التحقيق تبين بأن الحادث هو حادث جنائي بسبب مشاكل وإختلاف عائلي كما أن قوات الشرطة أوقفت القاتل وتم تدوين أقواله إبتدائياً وأعترف بإرتكابه جريمة القتل".وأضاف "سيتم إكمال بقية الإجراءات القانونية بحق الجاني وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".يذكر ان مصادر أمنية في محافظة نينوى، أفادت اليوم الاثنين، بأن المرشح في الانتخابات {فاروق محمد زرزور} قتل بعد أن إقتحام منزله من مسلحين في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ان جريمة مقتل {زرزور} هي جنائية ولا تتصل بالجرائم الإرهابية.وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية {فاروق محمد زرزور} المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية".وأضاف أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية" مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله أباه لأسباب تتعلق بخلافات عائلية".وفاروق محمد زرزور مرشح عن القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي، وقام المهاجمون بقتله ليلاً بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ما أعلنت المصادر.وأدان علاوي بشدة الجريمة وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل فيها وكشف ملابساتها.وقال في بيان ان "هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج, وان العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت الى مستوى متدني من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب, وصولا الى عمليات الاستهداف المتكررة".انتهى

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