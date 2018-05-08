الإعلام الأمني: مقتل مرشح ائتلاف الوطنية في نينوى حادث جنائي وتم اعتقال القاتل

2018/05/08 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مركز الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ان مقتل مرشح ائتلاف الوطنية حادث جنائي، لافتا الى انه تم اعتقال القاتلوذكر الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه ن"ود أن نبين ان قوات الشرطة في نينوى وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة العميد الركن حمد نامس الجبوري وعدد من المحققيق الاكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى، لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح للإنتخابات المجنى عليه (الدكتور فاروق الزرزور ) رحمه الله تعالى".

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واضاف انه "بعد التعمق في التحقيق تبين بأن الحادث، هو حادث جنائي بسبب مشاكل وإختلاف عائلي"، لافتا الى ان "قوات الشرطة أوقفت القاتل وتم تدوين أقواله إبتدائياً وأعترف بإرتكابه جريمة القتل".

واشار الى انه "سيتم إكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

يذكر ان رئيس اللجنة الامنية في محافظة نينوى، محمد ابراهيم البياتي، كشف لـ"الغد برس"، في وقت سابق من اليوم عن التحقيقات حول مقتل مرشح الوطنية فاروق الجبوري في قرية اللزاكة بناحية القيارة، اظهرت انها اجتماعية وليست سياسية، مشيرا الى ان المغدور قتل ليلة الامس على يد شقيقه بطعنات سكين.

ويشار الى ان مصدر امني، افاد في وقت سابق من اليوم، بأن مرشحا عن ائتلاف الوطنية قتل بهجوم مسلح على منزله، جنوب الموصل.

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