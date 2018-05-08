الجيش السوري يضيق الخناق على

2018/05/08 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها العسكرية الدقيقة في القسم الأخير من الحجر الأسود ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتوازي مع رمايات بسلاح المدفعية وضربات سلاح الجو.

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