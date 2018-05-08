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موسكو: تحطم مروحية عسكرية روسية شرقي سوريا ومصرع طيّاريها الاثنين
2018/05/08 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلل فني

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