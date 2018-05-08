بعملية نوعية.. العثور على مخبأ للمتفجرات في تلعفر

2018/05/08 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات الامنية، الاثنين، عثورها على مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر غرب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الاعلام الامني العميد يحيى رسول، في بيان ، انه "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 العثور على مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر غرب الموصل، ضبطت بداخله 35 عبوة ناسفة محلية الصنع و7 مساطر تفجير وسبحتي تفجير".

واضاف رسول ان "المتفجرات تمت معالجتها موقعيا من قبل كتيبة هندسة الفرقة".

ولفت الناطق باسم مركز الاعلام الامني الى انه " تم العثور على المخبأ استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، عاد اياها عملية نوعية".



انتهى/ ع

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