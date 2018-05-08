2018/05/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيفصح عن موقفه بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

واستفادت "وول ستريت" خلال الجلسة، من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 2014، حيث ربح "داو جونز" الصناعي أكثر من 200 نقطة وسط التعاملات.

لكن البورصة الأمريكية عادت لتقلص مكاسبها بنهاية الجلسة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن موقفه بشأن الاتفاق النووي الإيراني غداً الثلاثاء.

وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" حذر ترامب من الانسحاب من الاتفاق، مشيراً إلى أنه قد يرتكب خطأ تاريخياً حال قيامه بذلك.

وجاء قطاع التكنولوجيا من بين أفضل القطاعات مكاسب خلال جلسة اليوم ليربح 0.8% بقيادة سهم "مايكروسوفت" الذي صعد بنحو 1.1%.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% ليربح 94.81 نقطة ويصل إلى 24357.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.3% إلى 2672.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" إلى 7265.2 نقطة بزيادة بلغت 0.8%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها بالختام مع تطورات الإتفاق الإيراني) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها بالختام مع تطورات الإتفاق الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).