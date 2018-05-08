ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 2018 مع هبوط اليورو

2018/05/08 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدولار أعلى مستوياته في 2018، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأمريكية.

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