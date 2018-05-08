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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 2018 مع هبوط اليورو
2018/05/08 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجل الدولار أعلى مستوياته في 2018، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأمريكية.

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