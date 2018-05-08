الداخلية تؤكد رواية القضاء بمقتل المرشح [زرزور]

2018/05/08 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]ألقت قوات الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على قاتل مرشح القائمة الوطنية [فاروق محمد زرزور].وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان" قوات الشرطة في نينوى وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة العميد الركن حمد نامس الجبوري وعدد من المحققين الاكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى؛ لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح للإنتخابات المجنى عليه [الدكتور فاروق الزرزور]".وأشار انه" بعد التعمق في التحقيق تبين بأن الحادث هو حادث جنائي بسبب مشاكل وإختلاف عائلي"، مؤكدا" إيقاف القاتل وتدوين أقواله إبتدائياً وأعترف بإرتكابه جريمة القتل".ونوه الى انه" سيتم إكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار،اكد في بيان ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زروزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية.يذكر ان مصادر أمنية في محافظة نينوى، كشفت اليوم بأن مجموعة مسلحة قتلت المرشح في الانتخابات [فاروق محمد زرزور] بعد أن اقتحمت منزله في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل.يشار ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي طالب اليوم بضرورة اجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات اغتيال المرشح عن الائتلاف في محافظة نينوى فاروق زرزور، مشيرا الى" تقديمه معلومات الى الاجهزة الامنية عن محاولات استهدفت مرشحين اخرين وناشطين".واكد علاوي انه" لا شك ان هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج, وان العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت الى مستوى متدني من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب, وصولا الى عمليات الاستهداف المتكررة".

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