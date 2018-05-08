«داعش» يتبنى اغتيال مرشح لقائمة «ائتلاف الوطنية» بالموصل

2018/05/08 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم تنظيم داعش امس على اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية بالرصاص جنوب الموصل في شمال العراق، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم عن عملية اغتيال مماثلة.

وقال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري إن مسلحين «اغتالوا فجر امس المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري بالرصاص بعدما داهموا منزله» في ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل.

وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، تسلم جثة الجبوري (45 عاما) الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

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