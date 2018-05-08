عضو بالفيدرالي يدعم اتجاه مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية

2018/05/08 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو الاحتياطي الفيدرالي إنه يعتقد أن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة، في خطوة تدعم الاتجاه السائد في الوقت الراهن بشأن مزيد من الزيادات في معدل الفائدة.

وأضاف "توماس باركن" رئيس البنك بولاية "ريتشموند" خلال أول خطاب علني ألقاه بجامعة "جورج ميسون"، اليوم الإثنين، أن مستوى مستهدف الاحتياطي بشأن زيادة سعر الفائدة لا يزال يعزز الاقتصاد والذي وصفه بأنه يتسارع.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، في خطوة جاءت مماثلة للتوقعات.

وقال "باركن" إن الاقتصاد قوي لكنه محفوف بالمخاطر، والتي تتمثل في أن الاتصالات التجارية التي كانت إيجابية خلال شهر يناير الماضي أصبحت "متوترة" حالياً جراء آفاق النزاعات التجارية والتعريفات المحتملة.

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