فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية

2018/05/08 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدوير، إن العلاقات الإيرانية الروسية في سوريا متشابكه، فلم تستطع إيران قبل التدخل الروسي أن تلحق الهزيمة بالمعارضة أو داعش، وروسيا بدون حلفائها لا تسطيع فعل شيء، فكان هناك حالة ملحة للتكامل، وكل دولة تسعي لنصيب من الكعكة الجعرافية والسياسية في سوريا، وكثير من المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن الغوطة كأنها منطقة امتياز إيراني، وهناك الحديث عن مشروعات إيرانية في المدينة.

باتت العاصمة السورية دمشق قاب قوسين أو أدني من سيطرة الحكومة عليها بشكل كامل ريفا ومدينة، فما هي تداعيات التحولات الميدانية في دمشق؟ يناقش ذلك ضيوف برنامج المسار السوري، اللواء فايز الدوير الخبير العسكري، فيصل عبدالساتر الكاتب والمحلل السياسي، مع الإعلامي بهاء ملحم.

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