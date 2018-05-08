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انيستا يغير وجهته من الصين إلى اليابان ..!
2018/05/08 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – وفقا لصحيفة اس الاسبانية فإن قائد برشلونة اندريس انيستا قد غير وجهته القادمة من الصين إلى اليابان ، حيث سيلعب في المواسم الثلاثة المقبلة في الدوري الياباني، وتحديدا في فيسيل كوبي، النادي الذي يملكه هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة راكوتين، وهي الشركة التي ترعى قميص برشلونة وأن الاتفاق سيتم رسميا خلال نهاية هذا الموسم وسيحصل على راتب  قدره 25 مليون يورو صافية في كل موسم .

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