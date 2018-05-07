أخبار برشلونة | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة فياريال

2018/05/08 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يحل فياريال ضيفاً ثقيلاً على برشلونة يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، وذلك في مباراةٍ مؤجلةٍ من الجولة 34 في الدوري الإسباني، وسيستضيف هذا اللقاء استاد كامب نو.

سيدخل البلاوجرانا اللقاء وهو بطل ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وسيكون قادماً من كلاسيكو عنيف ضد ريال مدريد انتهى بالتعادل إيجابياً بهدفي لكل فريق، ويحتل الكتلان صدارة ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، ولم يتلقوا أي هزيمة حتى الآن، ما يعني أنهم سيقاتلون على الفوز أو التعادل على أقل تقدير لمواصلة سلسلة اللاهزيمة.



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ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة وفياريال قبل مباراة الأربعاء القادم..





غيابات برشلونة - الإصابات والإيقافات سيغيب عن برشلونة كلاً من سيرجي سامبر وخوسي أرناييز ومارك كاردونا بداعي الإصابة، و سيفتقد الفريق للاعب سيرجي روبيرتو بسبب الإيقاف.

لاعبو الفريق من التدريبات قبل لقاء ديبور pic.twitter.com/MlK6UUlwbm

— ForçaBarça (@forcabarca_ar) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

التشكيل المتوقع سيبدأ فالفيردي بنفس طريقته المعتادة، وبتشكيلة (4-4-2).





التشكيل | 4-4-2

تير شتيجنجوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتوإنيستا - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - كوتينيولويس سواريز - ليونيل ميسي

أخبار فياريال والتشكيل المتوقع

يدخل فياريال محتلاً للمركز السادس برصيد 57 نقطة، بفارق 10 نقاطٍ كاملة من فالنسيا صاحب المركز الرابع، و6 نقاط من إشبيلية الثامن، ما يعني أن حلم الوصول لدوري أبطال أوروبا انتهى بالنسبة للغواصات الصفراء، لكن عليهم القتال أمام برشلونة والعودة من الكامب نو بنقطة على الأقل تؤمن لهم المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.





سيفتقد فياريال لخدمات اللاعب ليوناردو سواريز واللاعب راميرو جويرا بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

سيرجيو أسينجوأنتونيو روكافينا - فيكتور رويز - ألفارو جونزاليز - ماريو جاسباررودري هيرنانديز - مانو تريجيروسدينيس تشيريشيف - داني رابا - سامو كاستييجوكارلوس باكا

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 7 .

المباراة برشلونة - فياريال الموعد الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الملعب كامب نو الحكم خوس القناة الناقلة beIN SPORTS HD 7

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