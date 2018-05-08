الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران
2018/05/08 | 01:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران مساء اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ التحالف العربي يستهدف رؤوس التمرد الحوثي ويفكك بنيته
⋙ توقف العمل بمنفذ طريبيل لسوء الأحوال الجوية
⋙ أخبار برشلونة | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة فياريال
⋙ دييغو مارادونا يحقق حلم طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة
⋙ انيستا يغير وجهته من الصين إلى اليابان ..!
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ بالصور..ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ كريم الخاقاني
الأكثر شيوعا