2018/05/08 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران مساء اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).