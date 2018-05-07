2018/05/08 | 01:32

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توقف العمل بمنفذ طريبيل لسوء الأحوال الجوية | موازين نيوز

الثلاثاء 22/08/1439 هـ - الموافق 08/05/2018 م ، الساعة 01:32 صباحاً (بغداد)، 10:32 PM (غرينتش)

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اقتصاد

منذ 2018-05-08 الساعة 01:08 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوزأعلنت الهيأة العامة للجمارك العامة ، اليوم الاثنين، عن توقف العمل في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار مع الأردن، بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك.وذكر بيان للجمارك العامة تلقت / موازين نيوز / نسخة منه انه "وفي حالة متميزة من الإيثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية قام موظفو هيئة الكمارك في المنفذ بإيواء المسافرين العالقين في أماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم ليضيفوا الى انجازاتهم المتحققة في رفد الموازنة العامة للدولة ومكافحة كافة انواع التهريب ، إنجازا اخر حرصا منهم على سلامة بلدنا واهلنا".وكانت مناطق غرب محافظة الانبار قد شهدت اليوم عواصف ترابية وأمطار غزيرة يتوقع ان تستمر لساعات مقبلة.انتهىم ح ن

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