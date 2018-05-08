التحالف العربي يستهدف رؤوس التمرد الحوثي ويفكك بنيته

2018/05/08 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء – دخلت حرب تحرير اليمن من سيطرة ميليشيا الحوثي منعطفا جديدا بتركيز التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على تصيّد الرؤوس

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