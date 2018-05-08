قفزة النفط وتصريحات الأثرياء محور الأحداث العالمية اليوم

2018/05/08 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 مما جعلها محور الأحداث العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، كما كان لتصريحات الأثرياء نصيباً أيضاً من مجمل الأحداث.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غداً الثلاثاء هو موعد القرار النهائي الذي يترقبه العالم بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني، في الوقت الذي تعهدت فيه ألمانيا وفرنسا بالالتزام بهذه الاتفاقية.

وقبل إعلان القرار الأمريكي، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني "ترامب" من الانسحاب من الصفقة النووية، مع تأكيد طهران بأن إنتاججها النفطي لن يتأثر إذا تركت واشنطن الاتفاق.

ولفترة رئاسية رابعة، أدى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليمين الدستورية في قصر الكرملين، مؤكدًا حمايته وخدمته للشعب مشيراً إلى أن روسيا ستثبت للعالم أنها لاعب قوي يدعمه جيش متين.

"نايمكس" أعلى 70 دولاراً

صعدت أسعار الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، لتتخطى حاجز 70 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما ارتفع "برنت" القياسي أعلى مستى 76 دولار خلال التعاملات.

ومن جانبه أكد عضو بالاحتياطي الفيدرالي أن الارتفاع في أسعار النفط لن تغير من مسار الاقتصاد الأمريكي بشكل جوهري.

في حين، تراجعت أسعار الذهب عند التسوية مع قوة الدولار الأمريكي واتجاهه لتحقيق أعلى مستوى في العام الجاري.

تصريحات الأثرياء

هاجم الملياردير الأمريكي "وارن بافت" عملة "البيتكوين" ووصفها بـ"سم الفئران"، مؤكدًا أن اللغز الذي يحيط بها هو السبب في ارتفاع قيمتها متوقعاً أن تنتهي خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، توقع "بيل جيتس" مؤسس "مايكروسوفت" انهيار عملة "البيتكوين" مشيراً إلى أنه سيخوض عملية "الشورت سيلينج" إذا كان هناك طريقة سهلة لذلك.

وألقت تصريحات الأثرياء ظلالها على العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم لتتجاوز خسائرها الـ36 مليار دولار في 24 ساعة.

المؤشرات في المنطقة الخضراء

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط التعاملات لكنها قلصت تلك الكاسب عند الختام في حين صعدت البورصات الأوروبية لأعلى مستوى في 3 أشهر عند الإغلاق.

كما قفز سهم شركة "بلينك تشارجينج" بأكثر من 167% خلال التعاملات، بعد أن أعلنت عن شراكة مع "أمازون"، وعلى العكس هبط سهم شركة "إير فرانس" بأكثر من 14% بعد استقالة رئيسها.

ومن جانبها، أعلنت شركة "نستله" عن موافقتها على اتفاقية تمنحها حقوقاً تسويقية دائمة إلى منتجات "ستاربكس".

اليورو يتراجع والدولار يصعد

واصل الدولار الأمريكي الصعود خلال العام الجاري مع اتجاه لتحقيق أعلى مستوى في 2018، مع مراهنة المستثمرين على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في حين هبط اليورو لأقل مستوى في 2018، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية في الأسبوع الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري عند أقل مستوى منذ 6 فصول.

وفي الوقت نفسه تواصل عملة الأرجنتين المحلية الهبوط على الرغم من الخطوات التي قام بها البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي لدعم البيزو.

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