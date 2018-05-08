الجبير: صواريخ

2018/05/08 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الاثنين 7 مايو/ أيار، إن الصواريخ التي تطلقها جماعة "أنصار الله" على السعودية لا تؤثر على استقرارها وتنميتها.

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