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الجبير: صواريخ
2018/05/08 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الاثنين 7 مايو/ أيار، إن الصواريخ التي تطلقها جماعة "أنصار الله" على السعودية لا تؤثر على استقرارها وتنميتها.

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