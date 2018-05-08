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هل يقطع انحدار الليرة طريق أردوغان المفتوح للفوز بالانتخابات؟
2018/05/08 | 02:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يضع الهبوط الحاد والمستمر في قيمة الليرة مقابل الدولار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مواجهة تحدّ جدي من وجوه المعارضة التي

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