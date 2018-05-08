مقتل طيارين روسيين في تحطم هليكوبتر عسكرية في سوريا

2018/05/08 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالات أنباء اليوم، الإثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز كيه إيه-52 تحطمت في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء، عن بيان أصدرته وزارة الدفاع، إن “طائرة هليكوبتر عسكرية روسية تحطمت في أثناء قيامها بطلعة فوق المناطق الشرقية من الجمهورية العربية السورية”.

كانت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي 30 إس إم قد سقطت في سوريا بعد قليل من إقلاعها في الثالث من مايو/أيار، ما أسفر أيضا عن مقتل طياريها الاثنين.

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