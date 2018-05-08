الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 لاعب ساوثهامبتون على رادار السيتي
2018/05/08 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أوضحت صحيفة التلجراف البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع الظهير الأيسر لنادي ساوثهامبتون، رايان بيرتراند ضمن أهدافه القادمة، حيث تنوي إدارة السيتيزنز التعاقد مع اللاعب ذو الـ28 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-07_23-00-10_471788-200x113
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 لاعب ساوثهامبتون على رادار السيتي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 لاعب ساوثهامبتون على رادار السيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المخابرات العراقية: البغدادي في سوريا
⋙ أخبار يوفنتوس | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة ميلان
⋙ مقتل طيارين روسيين في تحطم هليكوبتر عسكرية في سوريا
⋙ هل يقطع انحدار الليرة طريق أردوغان المفتوح للفوز بالانتخابات؟
⋙ الجبير: صواريخ "أنصار الله" لا تؤثر على السعودية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ بالصور..ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ كريم الخاقاني
الأكثر شيوعا