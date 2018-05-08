🔴 لاعب ساوثهامبتون على رادار السيتي

2018/05/08 | 02:10

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هاي كورة – أوضحت صحيفة التلجراف البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع الظهير الأيسر لنادي ساوثهامبتون، رايان بيرتراند ضمن أهدافه القادمة، حيث تنوي إدارة السيتيزنز التعاقد مع اللاعب ذو الـ28 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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