أخبار يوفنتوس | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة ميلان

2018/05/08 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يستضيف ملعب الأولمبيكو كلاً من يوفنتوس وميلان يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، في نهائي الكأس الإيطالي.





استهل البيانكونيري مشوارة في الكأس الإيطالي بانتصار على جنوى بهدفين دون رد في دور الـ16، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في مواجهة تورينو الذي هُزم أيضاً على يد السيدة العجوز وبنفس النتيجة (2-0)، ثم استطاع أن يعبر أتالانتا في الدور نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد كإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل يوفنتوس إلى مباراة الكأس النهائية.



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ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس قبل مباراته المنتظرة ضد ميلان.





غيابات ميلان - الإصابات والإيقافات سيفتقد ميلان لخدمات كلاً من لوكاس بيجليا وأندريا كونتي الذي انتهى موسمه بداعي الإصابة، ولن يتغيب عن الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف.





- بيليا : قالوا لي الأطباء أنني سأغيب لستة أسابيع و لكنني أطمح للعوده بأسرع وقت.



أريد أن ألعب آخر مباريتين في الدوري ، لا يهمني الوقت المهم هو أنني ألعب قدر الإمكان.



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— صحيفة ميلان العربية (@ACMarb) ٢٧ أبريل ٢٠١٨ التشكيل المتوقع سيبدأ جاتوزو اللقاء بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، ومن المتوقع ألا يكون هناك أي تبديل في الأسماء لاكتمال نصاب الفريق الأساسي.





التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروماريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ليوناردو بونوتشي - دافيدي كالابرياجياكومو بونافنتورا - مانويل لوكاتيلي - فرانك كيسييههاكان تشالهانوغلو - باتريك كوتروني - سوزو

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية.





المباراة يوفنتوس - ميلان الموعد الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية الملعب استاد الأولمبيكو الحكم أنطونيو داماتو القناة الناقلة

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