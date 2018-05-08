المخابرات العراقية: البغدادي في سوريا

2018/05/08 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز الأمن العراقي أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

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