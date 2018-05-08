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اندا : ريال مدريد لايزال يبحث عن حارس اخر
2018/05/08 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد اندا خلال الشيرنغيتو أن نادي ريال مدريد لايزال يبحث حاليا عن حارس آخر يتنافس مع كيلور نافاس بداية من الموسم القادم .

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