2018/05/08 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد اندا خلال الشيرنغيتو أن نادي ريال مدريد لايزال يبحث حاليا عن حارس آخر يتنافس مع كيلور نافاس بداية من الموسم القادم .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندا : ريال مدريد لايزال يبحث عن حارس اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).