ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 صلاح يقترب من اللقب

2018/05/08 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل هاري كين مهاجم توتنهام لقب الهداف في الموسم الماضي بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً أمام البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون السابق (25) والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال السابق (24)، لكنه يواجه منافسة شرسة من محمد صلاح ملهم ليفربول الذي خطف الأضواء هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 - 2018

الترتيب

الاسم

الفريق

رصيد الأهداف

الأول

محمد صلاح

ليفربول

31

الثاني

هاري كين

توتنهام

27

الثالث

أجويرو

مانشستر سيتي

21

الرابع

ستيرلينغ

مانشستر سيتي

18

ويتنافس كين رفقة صلاح على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتتسع المنافسة نظراً لتألق رحيم ستيرلينغ مع مانشستر سيتي.

ووسط استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017 في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل المصري محمد صلاح من ليفربول وألفارو موراتا من تشيلسي فإن معرفة اسم هداف الدوري الممتاز صعب جداً هذا الموسم، إلا أنّ كين وصلاح يقدمان أداءًَ ملفتاً.

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مثل جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

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