ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 صلاح يقترب من اللقب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 - 2018
الترتيب
الاسم
الفريق
رصيد الأهداف
الأول
محمد صلاح
ليفربول
31
الثاني
هاري كين
توتنهام
27
الثالث
أجويرو
مانشستر سيتي
21
الرابع
ستيرلينغ
مانشستر سيتي
18
ويتنافس كين رفقة صلاح على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتتسع المنافسة نظراً لتألق رحيم ستيرلينغ مع مانشستر سيتي.
ووسط استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017 في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل المصري محمد صلاح من ليفربول وألفارو موراتا من تشيلسي فإن معرفة اسم هداف الدوري الممتاز صعب جداً هذا الموسم، إلا أنّ كين وصلاح يقدمان أداءًَ ملفتاً.
ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مثل جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.
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