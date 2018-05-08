أخبار الدحيل | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة العين

2018/05/08 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي يحل الدحيل ضيفاً ثقيلاً على العين ضمن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 21 شعبان 1439 هجرياً، وسيقام اللقاء على استاد هزاع بن زايد.

يدخل الطوفان اللقاء بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، مقدما عروضاً رائعة في جميع لقائاته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يُعد الفريق الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياتة في دور المجموعات، وبفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف ذوب آهن، ولكن لن تكون المباراة سهلة حيث يقدم السد موسماً جيداً وأداءً متميزاً في دوري الأبطال هذا الموسم أيضاً.





ويقدم موقع جول العربي Goal تقريراً عن الغيابات والتشكيل المتوقع للسد في مباراته ضد الزعيم الإماراتي..



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غيابات الدحيل - الإصابات والإيقافات سيفتقد بطل قطر لأبرز لاعبيه التونسي يوسف المساكني الذي تعرض لاصابة في الرباط الصليبي، اضافة الى مدافعه البرازيلي لوكاس مينديز الذي طرد في اللقاء الاخير بدور المجموعات أمام الوحدة الاماراتي.

Al Duhail Is Ready For Al Ain https://t.co/VA4GMElonU pic.twitter.com/fClIkbROUO

— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ٧ مايو ٢٠١٨ التشكيل المتوقع سيبدأ المدرب جمال بلماضي بطريقته وتشكيلته المعتادتين، وستكون جميع الخيارات متاحة بإستثناء غياب لوكاس مينديز والذي من المتوقع أن يدفع بحسين البريك بدلاً منه.





التشكيل | 4-2-3-1

أمين ليكومتسلطان البريك - حسين البريك - محمد موسى - مراد ناجيلويز جونيور - بسام هشامنام تاي هي - كريم بوضياف - إسماعيل محمديوسف العربي

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً،21 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، 20:10 بتوقيت الإمارات.





المباراة العين - الدحيل الموعد الثلاثاء 8 مايو 2018 ميلادياً،21 شعبان 1439 هجرياً، 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، 20:10 بتوقيت الإمارات الملعب استاد هزاع بن زايد الحكم هيتيكان كانميج بيريرا القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1

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