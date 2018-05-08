2018/05/08 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهري مدينة العبور الجديدة (الشهيرة بالقادسية والأمل ومعهم بعض الجمعيات الأخرى) تصلح لأن تكون نموذجا تقدم فيه الحكومة المصرية برهانا على تبنيها لقضية العدالة الاجتماعية، والمساواة بين كافة شرائح المجتمع دون محاباة أو تفرقة، أو وزن لتراتبهم الاجتماعي والسياسي في المجتمع، لتجعل الناس تلتف حولها، ولكن كيف ذلك؟الحكومة تروج لشمال المدينة وصغار الملاك يطالبون بالجنوب:تريد الحكومة أن تركز كل استثما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حاتم الجوهري - نموذج العدالة الاجتماعية المطلوبة في العبور الجديدة: اللقاء في المنتصف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حاتم الجوهري - نموذج العدالة الاجتماعية المطلوبة في العبور الجديدة: اللقاء في المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).