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#حاتم الجوهري - نموذج العدالة الاجتماعية المطلوبة في العبور الجديدة: اللقاء في المنتصف
2018/05/08 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حاتم_الجوهري مدينة العبور الجديدة (الشهيرة بالقادسية والأمل ومعهم بعض الجمعيات الأخرى) تصلح لأن تكون نموذجا تقدم فيه الحكومة المصرية برهانا على تبنيها لقضية العدالة الاجتماعية، والمساواة بين كافة شرائح المجتمع دون محاباة أو تفرقة، أو وزن لتراتبهم الاجتماعي والسياسي في المجتمع، لتجعل الناس تلتف حولها، ولكن كيف ذلك؟الحكومة تروج لشمال المدينة وصغار الملاك يطالبون بالجنوب:تريد الحكومة أن تركز كل استثما......

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