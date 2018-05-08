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عباس يطالب دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس
2018/05/08 | 03:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى فنزويلا، الاثنين، دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس على غرار ما ستفعل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

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