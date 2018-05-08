بعد تغريدة ترامب... تمديد حبس القس الأمريكي برونسون في تركيا

2018/05/08 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة تركية إبقاء القس الأمريكي آندرو برونسون الذي يحاكم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" قيد الاحتجاز، وحددت موعد الجلسة المقبلة في 18 تموز/يوليو.

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