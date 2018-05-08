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#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 5
2018/05/08 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري الخريف، بموجب التقويم الشمسيّ المعهود، من المفترض أن يبدأ رحلتَه المُتْعِبة في نهاية أيلول/ سبتمبر.

ولكنه صيفُ مراكش، المُسلّط كسيفٍ من الأتون اللاهب، مَن يبتر أجزاء وافرة من جسد خَلَفِهِ.

رحلة أخرى، تمتّ للواقع أكثر منه للمجاز، كانت بانتظار " سوسن خانم " في عطلة نهاية الأسبوع.

تواشُجاً مع هذا الحدث، إن كان سعيداً أو مشئوماً، كانت هنالك مشكلة الشكوك، التي انتبهت إليها " زين "..

شكوك، ردّتها هذه ا......

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