2018/05/08 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري الخريف، بموجب التقويم الشمسيّ المعهود، من المفترض أن يبدأ رحلتَه المُتْعِبة في نهاية أيلول/ سبتمبر.
ولكنه صيفُ مراكش، المُسلّط كسيفٍ من الأتون اللاهب، مَن يبتر أجزاء وافرة من جسد خَلَفِهِ.
رحلة أخرى، تمتّ للواقع أكثر منه للمجاز، كانت بانتظار " سوسن خانم " في عطلة نهاية الأسبوع.
تواشُجاً مع هذا الحدث، إن كان سعيداً أو مشئوماً، كانت هنالك مشكلة الشكوك، التي انتبهت إليها " زين "..
شكوك، ردّتها هذه ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولكنه صيفُ مراكش، المُسلّط كسيفٍ من الأتون اللاهب، مَن يبتر أجزاء وافرة من جسد خَلَفِهِ.
رحلة أخرى، تمتّ للواقع أكثر منه للمجاز، كانت بانتظار " سوسن خانم " في عطلة نهاية الأسبوع.
تواشُجاً مع هذا الحدث، إن كان سعيداً أو مشئوماً، كانت هنالك مشكلة الشكوك، التي انتبهت إليها " زين "..
شكوك، ردّتها هذه ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).