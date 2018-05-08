دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل الثالث 5

2018/05/08 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري الخريف، بموجب التقويم الشمسيّ المعهود، من المفترض أن يبدأ رحلتَه المُتْعِبة في نهاية أيلول/ سبتمبر.ولكنه صيفُ مراكش، المُسلّط كسيفٍ من الأتون اللاهب، مَن يبتر أجزاء وافرة من جسد خَلَفِهِ.رحلة أخرى، تمتّ للواقع أكثر منه للمجاز، كانت بانتظار " سوسن خانم " في عطلة نهاية الأسبوع.تواشُجاً مع هذا الحدث، إن كان سعيداً أو مشئوماً، كانت هنالك مشكلة الشكوك، التي انتبهت إليها " زين "..شكوك، ردّتها هذه ا......

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