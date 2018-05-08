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بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
2018/05/08 | 05:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي شخصان على الاأقل مصرعهما وأصيب 14 آخرين بجروح في تصادم بين قطارين في ألمانيا، مساء الاثنين، كما أعلنت شركة سكك الحديد الألمانية.

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