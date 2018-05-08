بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا

2018/05/08 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان على الاأقل مصرعهما وأصيب 14 آخرين بجروح في تصادم بين قطارين في ألمانيا، مساء الاثنين، كما أعلنت شركة سكك الحديد الألمانية.

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