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معدل التضخم في فنزويلا يزيد عن 13000 بالمئة
2018/05/08 | 05:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، الاثنين، أن معدل التضخم في البلاد في أبريل/نيسان 2018 بلغ 13779% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

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