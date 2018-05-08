أتلتيكو مدريد يتفق مع بديل جريزمان

2018/05/08 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت عدد من التقارير، إلي إن أتلتيكو مدريد الإسباني، حدد البديل المناسب لمهاجم الفريق الحالي أنطوان جريزمان المرشح للرحيل لصفوف برشلونة ، صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أشارت إلي إن أتلتيكو يملك اتفاقًا مبدئيًا مع المهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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