معدل التضخم في فنزويلا تجاوز 13000 بالمئة

2018/05/08 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، الاثنين، أن معدل التضخم في البلاد في أبريل/نيسان 2018 بلغ 13779% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

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