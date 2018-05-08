تحطم مروحية روسية شرقي سوريا ومقتل طياريها

2018/05/08 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن مروحية عسكرية روسية تحطمت شرقي سوريا الاثنين بسبب عطل تقني مما أسفر عن مقتل طياريها، وكانت

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