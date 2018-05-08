الإيرادات السعودية غير النفطية تقفز 63 % في الربع الأول

2018/05/08 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤشر جديد يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المالية في البلاد يوم أمس

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