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الإيرادات السعودية غير النفطية تقفز 63 % في الربع الأول
2018/05/08 | 05:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في مؤشر جديد يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المالية في البلاد يوم أمس

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