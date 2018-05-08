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ترامب لن يحضر افتتاح سفارة بلاده بالقدس المحتلة
2018/05/08 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسافر لإسرائيل لحضور افتتاح السفارة الأميركية في القدس، في حين وضعت سلطات الاحتلال

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