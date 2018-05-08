غارات على قادة الصف الأول للانقلاب في صنعاء

2018/05/08 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باغتت، أمس، مقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن مكتب رئاسة الميليشيات الحوثية ووزارتي داخليتهم ودفاعهم في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وجرح

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