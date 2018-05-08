اليجري يرغب في قيادة أرسنال

2018/05/08 | 06:11

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هاي كورة – قالت صحيفة ميرور البريطانية إن الإيطالي ماسمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، لديه الرغبة في قيادة فريق أرسنال الإنجليزي خلفاً للفرنسي أرسين فينجر، كما أشارت إلي أن نسبة بقاء أليجري مع اليوفي ضعيفة خاصة في ظل تواجده ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدرب الجنزر بالموسم الجديد.

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