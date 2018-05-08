اعتقال رجل طعن 3 في هولندا

2018/05/08 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال رجل طعن 3 في هولندااعتقلت الشرطة الهولندية رجلاً طعن 3 أشخاص في وضح النهار، قرب محطة رئيسة للقطارات وسط مدينة لاهاي.وذكرت الشرطة التي رفضت ربط الحادث بالإرهاب، أنها اضطرت إلى إطلاق النار على ساق المهاجم، واستخدام مسدس صعق كهربائي لإرغامه على إلقاء السكين.وأعلنت أنها «تجري تحقيقات مكثفة حول خلفية المشبوه» الذي وصفته بـ «مرتبك»، مضيفة أنها «فتشت منزله» و «يخضع لاستجواب لمعرفة دوافعه»، علماً أنه معروف لديها ولدى أجهزة الطوارئ في المدينة.ودعت رئيسة البلدية بولين كريكه إلى «الامتناع عن إطلاق تكهنات»، وزادت: «يجب أولاً إجراء التحقيق في طريقة صحيحة».وبثّت شبكة «نوش» الرسمية الهولندية أن المشبوه سوري، عمره 31 عاماً، يقيم في المدينة ولم يكن مدرجاً على لائحة «المشبوهين بأنهم إرهابيون محتملون».ولم تؤكد الشرطة والسلطات المحلية قول شهود إنه صرخ «الله أكبر» لدى تنفيذه الاعتداء.

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