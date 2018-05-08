إنستغرام يضيف

2018/05/08 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مواقع تقنية متخصصة، عن نية إنستغرام توفير إمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه.

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