الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


إنستغرام يضيف
2018/05/08 | 06:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت مواقع تقنية متخصصة، عن نية إنستغرام توفير إمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستغرام يضيف "ميزة شيقة" لمستخدميه) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنستغرام يضيف "ميزة شيقة" لمستخدميه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عقوبات أميركية جديدة تضاعف من أزمات مادورو
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ تراجع مفاجئ لأسعار النفط
⋙ عراقيو الأردن يقترعون وسط احتدام صراعات الكتل السياسية
⋙ هل تستطيع روسيا أن تكون وسيطا نزيها بين إسرائيل وإيران؟
بالفيديو والصور
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا