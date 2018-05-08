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علماء روس ينجحون في إطالة
2018/05/08 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن نائب المدير العام رئيس قسم الأبحاث الكيميائية - البيولوجية والطبية في مؤسسة الأبحاث المتقدمة، الكسندر بانفيلوف، أن العلماء الروس في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة قد تعلموا كيفية إطالة "الساعة الذهبية" لإنقاذ الأشخاص، الذين هم على حافة الحياة أو الموت باستخدام خليط أساسه غاز الزينون.

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