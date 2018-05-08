سلطنة عمان تدخل على أزمة سقطرى المفتعلة

2018/05/08 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطنة عمان تدخل على أزمة سقطرى المفتعلةعدن - أثار دخول سلطنة عمان على خط التصعيد بشأن تواجد قوات تابعة للتحالف العربي في محافظتي المهرة وسقطرى اليمنيتين تساؤلات بشأن الحملة التي تستهدف دول التحالف العربي وخاصة السعودية والإمارات، ومصلحة مسقط من هذه الأزمة خاصة أنها تعتقد أن محافظة المهرة مجالها الحيوي.وكان لافتا تحرّك عبدالله بن عيسى بن عفرار الذي أصبح مواطنا عمانيا قبل سنوات قليلة وفي هذا التوقيت بالذات بعد سنوات من الصمت، بشأن وجود قوات إماراتية في جزيرة سقطرى.ويتزامن تصريح بن عفرار، الذي حصل على الجنسية العمانية قبل سنوات قليلة، ضد وجود قوات التحالف في المحافظتين في سياق دورهما في معركة استعادة الشرعية وتأمين وحدة اليمن ومنع تفتيته، مع حملة منظمة تشترك فيها إيران وقطر عبر وكلائهما المحليين في اليمن جماعة أنصارالله الحوثية وحزب الإصلاح الإخواني.وتساءل متابعون للشأن اليمني هل أن “التحرك العماني” جزء من تحرك أشمل أم أن الأمر مجرد مصادفة، خاصة إذا علمنا أن شريط الفيديو الذي تحدث فيه بن عفرار نشرته قناة الجزيرة القطرية.وتتعامل سلطنة عمان مع منطقة المهرة على أنها مجال حيوي قريب منها، وهو ما كان سببا للتوتر في أكثر من مناسبة مع السلطة المركزية في صنعاء ولم يكن مريحا للسعودية خاصة في ضوء الشكوك بشأن توظيف طهران لمسقط بوابة لكسر الحصار عن الحوثيين.وسبق أن أثارت دول التحالف العربي قضية تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين عبر المهرة وحضرموت قادما من موانئ عمانية وهو الأمر الذي نفته السلطنة.ويعتقد المتابعون أن إثارة الموضوع تحت حجة وجود قوات إماراتية في سقطرى إنما تستهدف الوجود الأكبر للقوات السعودية في المهرة وهو الأمر الذي أثارته سلطنة عمان على لسان “مواطنها” بن عفرار.

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