رسالة تحذير من إيمرى للاعبى باريس

2018/05/08 | 07:10

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هاى كورة – وجه أوناى ايمرى رسالة تحذير للاعبى باريس سان جيرمان من التهاون أو الإستهتار بفريق ليزيريبي كونه أحد الأندية المنتمية لدورى الدرجة الثالثة، وذلك قبل المواجهة التى ستجمع بينهما على لقب كأس فرنسا.

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