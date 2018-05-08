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هل تستطيع روسيا أن تكون وسيطا نزيها بين إسرائيل وإيران؟
2018/05/08 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصبحت سياسة موسكو الخارجية -التي تشكل قدرتها على التعامل على أساس شروط الشراكة مع الجميع أحد أعمدتها الرئيسية- عالقة وسوف تصبح عالقة

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