الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


عراقيو الأردن يقترعون وسط احتدام صراعات الكتل السياسية
2018/05/08 | 07:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يدلي عراقيون مقيمون في الأردن الخميس والجمعة المقبلين بأصواتهم، في رابع انتخابات برلمانية تجري في بلادهم بعد الاحتلال الأميركي لها في العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيو الأردن يقترعون وسط احتدام صراعات الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيو الأردن يقترعون وسط احتدام صراعات الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عقوبات أميركية جديدة تضاعف من أزمات مادورو
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ تراجع مفاجئ لأسعار النفط
⋙ هل تستطيع روسيا أن تكون وسيطا نزيها بين إسرائيل وإيران؟
⋙ رسالة تحذير من إيمرى للاعبى باريس
بالفيديو والصور
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا