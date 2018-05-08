عراقيو الأردن يقترعون وسط احتدام صراعات الكتل السياسية

2018/05/08 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدلي عراقيون مقيمون في الأردن الخميس والجمعة المقبلين بأصواتهم، في رابع انتخابات برلمانية تجري في بلادهم بعد الاحتلال الأميركي لها في العام

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